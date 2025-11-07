Benevento, le dichiarazioni di Salvemini sulla sua condizione Le parole dell'attaccante che è alle prese con un infortunio alla caviglia

Mentre il Benevento si avvicina a grandi passi all'importante match di Foggia, i tifosi e non solo incrociano le dita per rivedere Salvemini presto in campo. L'attaccante ha saltato gli ultimi incontri a causa dell'infortunio alla caviglia rimediato a Catania. Nel corso dell'evento allo Store di ieri, la punta ha glissato sulla sua condizione con un "sto meglio, sono in via di guarigione. Vediamo un po'". Per poi proseguire: "Si, c'è voglia di riscatto ma occorre sottolineare che le prestazioni non sono mai mancate. Sotto questo punto di vista, dobbiamo continuare così". Ovviamente, pensare che Salvemini possa scendere in campo dal primo minuto a Foggia è piuttosto ottimistico. Al massimo potrà sedere in panchina, ma è molto difficile che possa partecipare all'incontro, anche in corso d'opera. La prossima settimana si aggregherà al gruppo a pieno ritmo e punterà il match col Monopoli per tornare a fornire il proprio contributo alla causa giallorossa.