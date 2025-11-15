Benevento, Carli spiega l'esonero di Auteri: ecco le sue parole Le parole del direttore tecnico giallorosso

Nel corso della conferenza stampa di Floro Flores, il direttore generale Carli ha parlato così dell'esonero di Auteri e della scelta di ingaggiare l'attuale tecnico giallorosso: “Quando una società arriva a fare una scelta del genere e non è stata opportunistica. Pensiamo che al di là dei risultato, questo gruppo può migliorare ancora. Non so se ci consentirà di vincere, ma non c'è un motivo unico per cui si fa una scelta. Ho parlato tanto con il presidente. Umanamente ci ha portato grosse difficoltà, soprattutto perché io ho scelto Auteri insieme al presidente. Sono un collaboratore, insieme dobbiamo prendere delle decisioni. Pensiamo che questo gruppo possa rendere ancora di più. Qualche elemento ha reso molto meno, ci aspettavamo di più. Abbiamo affrontato questo discorso, poi siamo andati su Floro Flores che stavamo seguendo dallo scorso anno. E' un ragazzo sveglio, con qualità, poi se in campo dimostra ciò che ci ha fatto vedere, allora ha tutte le carte in regola per fare bene”.