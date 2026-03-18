"La mia dimora si chiama Benevento...", il ringraziamento di Vigorito ai tifosi La nota del massimo dirigente giallorosso dopo il ventesimo anniversario di presidenza

Il 17 marzo è una data che sarà sempre scolpita nella storia del calcio sannita. Ieri ci sono state le celebrazioni per i vent'anni di presidenza Vigorito. Tanti attestati di stima e affetto, da parte dei tifosi, nei confronti del massimo dirigente giallorosso. Attraverso una nota, Vigorito ha ringraziato tutti con parole che ripercorrono lo straordinario cammino fatto finora:

"Vent’anni insieme. Attimi separati da spazi in cui le emozioni hanno trovato dimora. La mia dimora si chiama Benevento. Non conta il quanto ma il come: è l’intensità di un rapporto che fa una storia… La nostra storia giallorossa. Vent’anni possono apparire lunghi ma mai estenuanti per me che ho vissuto la vita con l’idea di poter cadere ma di dovermi rialzare. L’ho fatto tante volte. Momenti di dolore personali e calcistici hanno provato a piegarmi ma una, tante mani, le vostre mi hanno aiutato a rialzarmi. E allora anche io vi dico grazie. Grazie per gli abbracci dei piccoli giallorossi, grazie per l’affetto dei più giovani, grazie per la resistenza di coloro che hanno la mia età…Semplicemente grazie". Oreste Vigorito