Benevento Under 17, Pirozzi sicuro: "Vogliamo tornare alla vittoria" Le parole del difensore giallorosso: "Siamo motivati, dobbiamo rialzarci insieme"

Oltre al tecnico Schiavi, anche il difensore Pirozzi ha commentato l'attuale momento della formazione under 17 del Benevento. I giallorossi sono desiderosi di tornare quanto prima alle vittoria, in modo da avvicinarsi alle prime quattro posizioni della classifica che garantiscono l'accesso alle fasi finali: "Dobbiamo ripartire sicuramente come squadra, perché conosciamo le nostre capacità. Serve maggiore umiltà, più carattere e la determinazione a rialzarci insieme, come abbiamo sempre fatto. Siamo motivati, vogliamo andare avanti e inseguire il nostro obiettivo. Non abbiamo alcuna paura, vogliamo solo vincere e dimostrare a tutti chi siamo veramente. Questo è il mio primo anno qui a Benevento e mi sto trovando davvero bene: con i compagni, con la società, che ci supporta in ogni modo possibile. Sono felice di far parte di questo gruppo e voglio fare sempre meglio".