COVID LIVE| Calo contagi basso: Campania resta zona rossa Ma sono ancora numerose le vittime del virus. Via a vaccini over 70

Calano sotto il dieci per cento i positivi, in base ai tamponi somministrati in Campania: di poco tuttavia, al 9,95 per cento ieri. Un buon dato, troppo poco però per un “cambiamento cromatico”, e dunque la Campania resterà ancora in zona rossa, e per Pasqua sono attese nuove misure anti assembramento.

Il covid però continua a mietere vittime: 62 solo nella giornata di ieri. Intanto all'appello per reclutare “vaccinatori” hanno già risposto oltre 500 medici specializzandi.



ORE 10.10 Pesco Sannita (BN): sindaco mette strutture comunali a disposizione per vaccinare



ORE 10.00 Ancora un decesso nel salernitano: morto un uomo a Giffoni



ORE 09.30 Le prime dosi di Johnson&Johnson arriveranno in Italia da metà aprile



Ore 09.00 I piccoli comuni vanno resi al più presto covid free



Ore 08.30 Muore il procuratore della Dda Frunzio



Ore 08.15 Sposati da 48 anni: marito e moglie uccisi entrambi dal covid



Ore 07.45 In Irpinia partono vaccinazioni degli over70 con AstraZeneca