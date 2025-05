Asino sfruttato e cane colorato di azzurro: denunce a raffica e sequestri Il deputato Francesco Emilio Borrelli: "Barbarie"

E' stato salvato l'asino che stasera doveva essere usato e sfruttato per stare in mezzo alla bolgia nella notte tanto attesa dai napoletani. Magari colorato di azzurro come accadde due anni fa. Si trattava palesemente di maltrattamento di animali. L'animale è stato sequestrato e il proprietario segnalato.

Un cane invece è stato segnalato a Piazza Garibaldi completamente colorato di azzurro. Il padrone è stato segnalato alle autorità.

"Si tratta di vere e proprie barbarie - dichiara il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli - che non hanno a che vedere con lo sport e il tifo. Chi molesta o maltratta gli animali va punito sempre severamente".