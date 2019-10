Napoli Basket, esonerato Lulli. Cavaliere coach a Casale L'ex assistente del coach di Palestrina sarà il tecnico per la gara contro la NoviPiù

Il ko di Rieti, rimediato ieri al PalaSojourner dopo lo stop all'esordio contro Latina, costa caro a coach Gianluca Lulli, sollevato dall'incarico di primo allenatore del Napoli Basket dopo soli ottanta minuti di stagione regolare, nel girone ovest di Serie A2. Il club del presidente, Federico Grassi, determina il ribaltone in panchina, ma di fatto opta per la continuità nel terzo match. Francesco Cavaliere, ex assistant della Sidigas Avellino e vice di Lulli nella breve gestione in A2 del tecnico di Palestrina, guiderà il Napoli Basket nella trasferta di Casale Monferrato contro la NoviPiù, in programma domenica alle 18. "La SS Napoli Basket, riconoscendo a Gianluca Lulli di aver contribuito allo sviluppo del nuovo progetto basket a Napoli, lo ringrazia per il lavoro svolto, ed augura al coach le migliori fortune professionali": si legge nella nota diffusa dal club.