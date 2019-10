Rieti, "Lavali con il fuoco" contro Napoli: campo squalificato La FIP: "Cori offensivi ispirati a discriminazione territoriale". Dopo-Lulli, ipotesi Sacripanti

Il giudice sportivo della Federazione Italiana Pallacanestro ha squalificato per un turno il PalaSojourner di Rieti. Nel corso di NPC Rieti - Napoli Basket, disputata ieri sera e terminata con il successo di 79-62 (ko per i partenopei che ha portato all'esonero di coach Gianluca Lulli), alcuni tifosi della squadra di casa si sono resi protagonisti di "cori offensivi ispirati a discriminazione territoriale verso i tesserati della squadra", si legge nel comunicato della FIP che cita il coro "Lavali con il fuoco", purtroppo già utilizzato in passato negli ambienti calcistici nei confronti dei tifosi di Napoli. Campo di Rieti squalificato per una giornata di campionato.

Panchina - Intanto, il Napoli Basket va a caccia del sostituto di Lulli. La squadra azzurra sarà guidata da Francesco Cavaliere nella trasferta di Casale Monferrato per la terza giornata del girone ovest di Serie A2, ma filtrano i primi nomi per la successione. Spicca la figura di Stefano Sacripanti.

Aggiornamento - Ecco il comunicato della NPC Rieti dopo i fatti accaduti ieri sera nel corso della gara con Napoli: "La NPC Rieti Pallacanestro intende condannare fortemente e dissociarsi totalmente dai cori lanciati da una minoranza del pubblico reatino nei confronti dei tifosi partenopei presenti al PalaSojourner, cori che hanno determinato la squalifica del campo per una giornata da parte del Giudice Sportivo. NPC Rieti Pallacanestro esprime profonda tristezza per quanto accaduto e si scusa con la società Napoli Basket, con il suo presidente, con i suoi tesserati, tutti i tifosi partenopei e con il proprio allenatore Alessandro Rossi. Da sempre la nostra società è portatrice di valori sani di rispetto, amicizia e sana competizione sportiva che nulla hanno a che vedere con quanto accaduto nella giornata di ieri. In una settimana in cui si è portato a compimento il Crowdfunding, si è ottenuta la prima vittoria stagionale, si è presentato il progetto del nuovo campus polisportivo oltre a tanti altri progetti che NPC Rieti sta portando avanti, la società non può accettare che il comportamento di pochi rischi di macchiare il lavoro quotidiano del club, finalizzato a rafforzare la compagine e propagandare il nome della città di Rieti sul territorio nazionale. NPC Rieti Pallacanestro sta riflettendo in queste ore se commutare la squalifica o giocare in campo neutro per dare un segnale forte ed invitare tutti ad assumersi le proprie responsabilità".

Foto: pagina ufficiale Facebook NPC Rieti