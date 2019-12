Napoli - Parma: rischio rinvio scongiurato, ma cambia l'orario Il match valido per la sedicesima giornata di Serie A si giocherà regolarmente questo pomeriggio

Con un lavoro tempestivo e capillare è stato scongiurato il rischio di un rinvio di Napoli - Parma, che coinciderà con il debutto sulla panchina azzurra di Gattuso. Dopo la riunione del GOS e della Commissione Comunale, che hanno accuratamente valutato la piena agibilità del "San Paolo", e gli ultimi sopralluoghi sul posto, indispensabili in seguito al maltempo che ha flagellato la Campania e il capoluogo di regione, è arrivato il definitivo via libera alla disputa dell'incontro valido per la sedicesima giornata di Serie A.

L'unica variazione è quella relativa al calcio d'inizio, ufficialmente slittato dalle 18 alle 18,30 per garantire la messa in sicurezza dell'impianto sportivo, ripulire i settori e riparare i danni causati dalle avverse condizioni meteo. Sono in corso di rimozione cupolini della copertura che sono stati divelti dal forte vento misto a pioggia. L’orario di apertura dei cancelli per l’ingresso è previsto per le ore 15,30 - 16. Sul fronte campo, Insigne e compagni vanno a caccia del ritorno alla vittoria in campionato che manca, ormai, da 7 giornate. Solo 5 i punti raccolti, che hanno determinato l'esonero di Carlo Ancelotti.