Napoli - Barcellona, Valverde: "Che atmosfera al San Paolo!" Il tecnico dei blaugrana ha commentato il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League

Il Napoli non può ovviamente fare i salti di gioia per il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. L'urna di Nyon gli ha riservato la sfida con il Barcellona di Ernesto Valverde. Il tecnico dei blaugrana ha commentato così l'incrocio contro gli azzurri riservato dalla sorte come riportato dall'edizione online de “Il Corriere dello Sport”: “Il Napoli è un avversario forte e complicato, che può contare su una grande atmosfera, quella che è in grado di regalare il pubblico del “San Paolo”. Non si può mai sapere come staremo quando li andremo ad affrontare. Hanno giocatori importanti davanti come Mertens e Insigne. Negli Stati Uniti hanno già dimostrato di avere una qualità, è una squadra che gioca bene. Vedremo come staremo quando ci affronteremo.” Valverde tornerà in Campania a distanza di 5 anni. Nel 2014 fu avversario del Napoli, negli spareggi per la fase a gironi, sulla panchina dell'Athletic Bilbao: “C’è calore, in uno stadio in cui il tifo può diventare un fattore, ma siamo abituati a giocare in ambienti del genere. Queste sono le partite che chiunque vorrebbe giocare. E giocare a Napoli sarà bellissimo.”