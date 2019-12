Basket, Latina-Napoli 68-82. Sacripanti: "Bel passo avanti" Il commento del coach canturino dopo la vittoria della sua Gevi al PalaBianchini

Il Napoli Basket chiude con una vittoria il 2019. I partenopei di coach Stefano Sacripanti hanno firmato l'ultimo acuto dell'anno solare al PalaBianchini di Latina contro la Benacquista di coach Franco Gramenzi con il risultato di 68-82 finale. Ecco il commento post-gara del tecnico della Gevi: "È una vittoria importante perchè è la seconda di fila e siamo riusciti anche a ribaltare la differenza canestri. - ha affermato Sacripanti al termine della sfida - Venivamo da una settimana complicata. Sandri e Roderick non eranoi in condizioni ottimali. Non hanno svolto, di fatto, la settimana di allenamenti. Abbiamo conquistato due punti fondamentali. Abbiamo attuato la difesa che volevamo, consistente e solida. Latina può contare su giocatori che, senza il pallone, riescono a prendere veri vantaggi. Noi siamo riusciti a limitare questo aspetto".

Sul campionato: "Prendendo in considerazione i risultati del turno, direi che il torneo è ancora più equilibrato. - ha aggiunto il coach - Altre squadre stanno cercando di sistemare il roster. Ogni vittoria è una tacca da portare a casa. Qui a Latina abbiamo fatto un bel passo avanti".