Napoli, i tifosi: "Stagione compromessa" Il sondaggio: i supporter azzurri sempre più scoraggiati dopo la sconfitta con la Lazio

È la vigilia di Napoli - Perugia, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Al “San Paolo” appuntamento alle 15. Vincere il trofeo tricolore può rappresentare la ciambella di salvataggio per l'accesso in Europa League; per non vedere compromessa una stagione che, almeno in campionato, è nata male e sta proseguendo peggio. In città, intanto, l'analisi della sconfitta con la Lazio, terza nelle ultime quattro partite, è un misto di rassegnazione e tentativi di non perdere la speranza. Il Napoli è undicesimo. Guardare la classifica fa male ai tifosi, che nelle ultime annate agonistiche si erano abituati a veder primeggiare Insigne e compagni; a duellare con la Juventus per il titolo di Campioni d'Italia. C'è chi, nel sondaggio che vi proponiamo in allegato video a questo articolo, che trovarsi dietro l'Hellas Verona, partito per salvarsi, sia il dato da sottolineare per avere coscienza di quanto la nave partenopea possa essere alla deriva. E a proposito degli scaligeri, magistralmente guidati in panchina da Ivan Juric: in giornata è stato raggiunto l'accordo per l'arrivo all'ombra del Vesuvio, la prossima estate, del difensore centrale, classe 1994, Amir Rrahmani. Dopo i registi Demme e Lobotka, un nuovo innesto all'orizzonte, che, però, sembra non entusiasmare la piazza, divorata da delusione e scetticismo.