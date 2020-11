Verso Napoli - Milan, Elmas è la chiave tattica Il centrocampista fungerà da mezzala o trequartista determinando il modulo degli azzurri

“Ci attende una partita difficile, il risultato sarà determinato da molte variabili, ma su una cosa non c'è dubbio. A Napoli vogliamo imporci.” Così Daniele Bonera, ex difensore del Milan, che sopperirà alla simultanea assenza di Pioli e del suo vice Murelli, causa Covid, alla vigilia della supersfida di campionato in programma domani, alle 20,45, al “San Paolo”. Lanciato il guanto di sfida. Mandata in archivio la sosta per le nazionali, sta per esaurirsi anche l'ultimo conto alla rovescia in vista del match valido per l'ottava giornata di Serie A, con il Sassuolo che spera di vestire i panni del terzo che gode, tra i due litiganti, e quel primo posto che è lì, a essere conteso. Ed è già totoformazioni. L'undici iniziale degli azzurri sembra fatto... o quasi. L'assenza di Osimhen pone Gattuso dinanzi a un bivio tattico. Se, come appare più probabile, l'ex Ringhio rossonero tornerà al 4-3-3 con Mertens falso nueve, allora Elmas vestirà i panni della mezzala completando il centrocampo con Bakayoko, altro ex di turno, e Fabián Ruiz. Qualora la scelta fosse, invece, orientata a preservare l'ormai rodato 4-2-3-1, il macedone sarebbe incaricato di fungere da riferimento centrale nella batteria di trequartisti. Si vedrà. Dall'altra parte del campo ci sarà un avversario imbattuto da 19 gare. In arrivo c'è un'esame di maturità importante per Insigne e compagni, chiamati a dare continuità al successo a Bologna e riscattare il passo falso casalingo contro la già citata mina vagante Sassuolo.