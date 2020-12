Lazio - Napoli, Simone Inzaghi: "Pronti a ripartire" Gattuso si affida a Petagna. Sorpresa tra i convocati per fronteggiare l'emergenza in attacco

Trecentosette minuti giocati e tre gol realizzati. Una media di una rete ogni 102 giri di lancette e spiccioli. Andrea Petagna, finora ha dato così il suo contributo. Partendo dalla panchina. Ma il calcio è fatto anche di opportunità da saper cogliere al volo. Lo è certamente la sgradevole, ma allo stesso tempo favorevole, per altri versi, assenza simultanea di Osimhen, Mertens e Insigne. I primi due sono ko a causa dei rispettivi infortuni, il capitano è stato appiedato per un turno dal giudice sportivo in seguito al rosso per proteste rimediato mercoledì scorso, al “Meazza”, contro l'Inter. E così, l'ariete è pronto a guidare l'attacco degli azzurri all'Olimpico, contro la Lazio; ha la chance per dimostrare di poter essere non solo un comprimario nelle gerarchie del reparto avanzato. Lozano e Politano ai suoi lati, in caso di 4-3-3 o l'aggiunta di Elmas a ispirarlo con il messicano e l'ex Sassuolo, nell'eventualità di un ritorno al 4-2-3-1? Per lui, farà poca differenza. Scocca l'ora di rispondere “presente” dall'inizio, contro un avversario desideroso di riscatto dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime due partite; stoppato dal Benevento, al “Vigorito”, nel turno infrasettimanale appena mandato in archivio: “Sappiamo che non può bastare 1 punto tra Verona e Benevento, c'è tutto il tempo per rientrare e recuperare. Con il Napoli per noi deve essere un nuovo inizio per il campionato.” ha dichiarato l'allenatore dei capitolini, Simone Inzaghi, alla vigilia del match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Dirigerà il match l'arbitro Orsato della sezione di Schio.

L'elenco dei 22 convocati.

Portieri: Meret, Ospina, Contini.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko.

Attaccanti: Lozano, Petagna, Politano, Llorente.