Napoli, riecco Demme, Mertens e Koulibaly Gattuso recupera tre pedine fondamentali in vista della trasferta di domani (ore 15) a Udine

Risollevarsi è l'imperativo del Napoli, impegnato domani, alle 15, alla Dacia Arena, contro l'Udinese. Nella sfida, valida per la diciassettesima giornata di Serie A, Gattuso, che ha convocato Demme, Mertens e Koulibaly - dovrebbero accomodarsi in panchina - vuole una reazione d'orgoglio da parte dei suoi uomini, battuti in casa dalla Spezia, nel giorno dell'Epifania, e sconfitti per tre volte nelle ultime cinque partite. Il tecnico dovrebbe, perciò, rinviare il turnover alla sfida di Coppa Italia con l'Empoli. In porta si va verso il ritorno di Meret, con Hysaj a sinistra e Di Lorenzo a destra nella linea a quattro difensiva, completata da Manolas e da uno tra Rrahmani e Maksimovic. A centrocampo Bakayoko e Fabián Ruiz. Lozano, non a suo agio nelle sue vesti di centravanti, dovrebbe tornare nella batteria di trequartisti al fianco di Zielisnki e Insigne ed alle spalle dell'unica punta Petagna. Non sono partiti con la squadra il separato in casa Milik e Osimhen. E a proposito dell'attaccante nigeriano, che servirebbe come il pane agli azzurri. Lunedì si sottoporrà al primo tampone di verifica e, se risulterà negativo al Covid-19, potrà procedere con i controlli programmati, e rinviati, alla spalla e al braccio destro. Recuperarlo per la finale di Supercoppa Italiana del prossimo 20 gennaio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, contro la Juventus, è una missione, ormai, quasi impossibile.