Nazionale amputati, il "leone" di Ischia agli Europei di calcio a Cracovia Gianni Sasso è tra i convocati per la manifestazione contentale che inizia martedì contro la Georgia

La Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali ha diramato la lista dei convocati che parteciperà ai Campionati Europei di Calcio Amputati in programma a Cracovia in Polonia dal 12 al 19 settembre prossimi. Dodidi gli atleti che indosseranno la maglia azzurra, tra loro anche il “leone” di Ischia Gianni Sasso, bomber del Vicenza Calcio Amputati e della squadra italiana. L’Italia è stata inserita nel gruppo D con Turchia e Georgia. L’esordio è previsto per martedì 14 settembre alle 14:30 contro la Georgia, mentre il giorno successivo ci sarà il confronto con la Turchia.

Lista dei convocati

David Bonaventuri (Asd Nuova Montelabbate): difensore

Marco Buonocore (Apd Levante C Pegliese): difensore

Marcello Cirisano (Asd Fabrizio Miccoli): attaccante

Vincenzo De Fazio (Apd Levante C Pegliese): attaccante

Pier Mario Gardino (Asd Nuova Montelabbate): portiere

Emanuele Leone (Vicenza Calcio Amputati Asd): centrocampista

Lorenzo Marcantognini (Asd Nuova Montelabbate): centrocampista

Francesco Messori (Vicenza Calcio Amputati Asd): centrocampista

Emanuele Padoan (Vicenza Calcio Amputati Asd): centrocampista

Daniel Priami (Asd Nuova Montelabbate): portiere

Marco Pollicino (Apd Levante C Pegliese): difensore

Gianni Sasso (Vicenza Calcio Amputati Asd): attaccante



I gironi

Girone A: Polonia, Spagna, Ucraina, Scozia

Girone B: Inghilterra, Francia, Grecia

Girone C: Russia, Irlanda, Germania, Belgio

Girone D: Turchia, Italia, Georgia



Programma orario partite Italia

14 settembre, ore 14:30: Italia vs Georgia

15 settembre, ore 16: Italia vs Turchia

17 settembre

ore 11: C1 vs D2 (posizione 1-8): quarti di finale

ore 12:30: C4 vs D3 (posizione 9-14)

ore 13: D1 vs C2 (posizione 1-8): quarti di finale

18 settembre

ore 15: prima semifinale

ore 17:30: seconda semifinale

19 settembre, ore 20: finale