Napoli, doppietta di Mertens ma si ferma un terzino A Castel Volturno poker alla formazione Primavera completato dai gol di Demme e Politano

La maledizione dei terzini continua. Il Napoli, che in attesa del pieno recupero di Ghoulam e Juan Jesus è rimasto senza un vice Mario Rui dopo la partenza di Hysaj alla volta della Lazio, perde Malcuit. Il cursore di fascia destra, che finora ha rappresentato l'unica alternativa al compagno di squadra portoghese e a Di Lorenzo, ha rimediato una distrazione di primo grado del soleo del polpaccio della gamba sinistra. Toccherà, dunque, al giovane Zanoli rispondere “presente” quando verrà chiamato in causa dopo l'esordio in Serie A già arrivato alla Dacia Arena contro l’Udinese: più di una semplice eventualità dato il ciclo di partite ravvicinate che attende gli azzurri dopo la sosta per le nazionali. A fronte di cattiva notizia non manca, però, una positiva e potenzialmente determinante per garantire ai partenopei un ulteriore salto di qualità: Mertens, rimasto a Castel Volturno non essendo al top della forma e finito, perciò, fuori dall'elenco dei convocati del Belgio, ne ha approfittato per compiere sostanziali passi in avanti per superare i postumi dell'intervento chirurgico a una spalla, che lo ha costretto a un lungo stop. Rientrato in campo a Firenze, “Ciro” è stato grande protagonista nel test contro la formazione Primavera dopo cui Luciano Spalletti ha ordinato il “rompete le righe”. Mertens ha messo a segno una doppietta, con un gol su calcio di rigore, prenotando maggior minutaggio in occasione della gara casalinga del prossimo 17 ottobre contro il Torino. Di Politano e Demme le altre due marcature per il 4-0 finale.