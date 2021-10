Napoli, ecco la decisione del giudice sportivo su Spalletti Il tecnico degli azzurri è stato espulso dopo il fischio finale della sfida all'Olimpico con la Roma

Bicchiere mezzo pieno. Senza pensarci su troppo. Senza sostanziali dubbi. I tifosi del Napoli non hanno alcun tipo di esitamento nel momento di esprimere un giudicio dopo il pari a reti inviolate maturato allo stadio “Olimpico” contro la Roma nella nona giornata di Serie A. La striscia di vittorie consecutive in campionato si è fermata a quota otto, ma il primo posto in classifica, seppur ora in condominio con il Milan, a quota 25 punti, non rappresenta di certo un dettaglio trascurabile. Oggi, non è stata, però, solo la giornata delle analisi a mente fredda, ma pure quella delle decisione del Giudice Sportivo in seguito al referto stilato nella serata di ieri. Luciano Spalletti è stato squalificato per una giornata e sanzionato con un'ammenda di cinquemila euro “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assumendo un atteggiamento ironico, rivolto al direttore di gara espressioni irrispettose”. Il tecnico di Certaldo non sarà in panchina giovedì sera (ore 20,45) contro il Bologna. Una giornata di stop anche per José Mourinho allontanato dal campo per somma di ammonizioni.