Napoli Basket, ecco Pargo: un segnale per tutta la Serie A La Gevi punta al riscatto contro Tortona dopo il ko di Trieste

Il ritorno di Jeremy Pargo in Italia vale come un segnale al campionato per il Napoli Basket. L'ha sottolineato anche il presidente del club azzurro, Federico Grassi. Napoli è tornata in Serie A con la solidità di un progetto nato in Serie B, proseguito a suon di vittorie e che si è posto l'obiettivo di confermare ad alti livelli la città partenopea nell'elite del basket nazionale. Non era facile tornare sul mercato per coprire l'assenza di un leader come Josh Mayo. Napoli piazza un colpo che scuote in positivo tutto l'ambiente cestistico italiano.

Anni da protagonista in EuroLeague e in NBA per Pargo: l'esterno di Chicago, classe '86, torna in Italia dopo l'avventura con la Reyer Venezia nel 2016. Coach Stefano Sacripanti avrà un nuovo leader all'interno di un gruppo rientrato da Trieste con i rimpianti per un finale di gara che ha determinato l'ulteriore sconfitta in trasferta. Una mancata rimessa alla base del ko, maturato negli istanti conclusivi, ma la Gevi ha già messo nel mirino la Bertram Tortona di coach Marco Ramondino. Domenica, al PalaBarbuto, si affronteranno le due squadre neopromosse e che hanno battuto i campioni d'Italia in carica della Virtus Bologna negli ultimi due weekend della Serie A. Napoli punta al riscatto contro il roster allenato dal tecnico avellinese.