Legia Varsavia - Napoli, le probabili formazione e dove vederla in diretta tv Alle 18,45 il calcio d'inizio della gara valida per la quarta giornata del gruppo C di Europa League

A Varsavia, contro il Legia, il Napoli cerca la vittoria che varrebbe il sorpasso ai danni dei polacchi al primo posto in classifica. Alle 18,45 il calcio d'inizio della gara valida per la quarta giornata del gruppo C di Europa League. Spazio al turnover, ma guai a parlare a Spalletti di competizione snobbata. Fuori dall'elenco dei convocati, a scopo precauzionale, Manolas, Fabián Ruiz e, ultimo, ma non ultimo, Insigne. Partita speciale per Zielinski, polacco in Polonia, ma con le idee molto chiare e ridotto spazio per i sentimentalismi. In porta giocherà Meret, a centrocampo spazio a Demme, in attacco a Petagna. A completare il quadro delle gare del girone la sfida tra Leicester e Spartak Mosca (ore 21).

Legia Varsavia – Napoli, le probabili formazioni.

(Diretta TV Sky e DAZN)

Legia Varsavia (3-4-3): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Rose; Johansson, Ciepela, Slisz, Ribeiro; Kastrati, Emreli, Muci. All.: Golebiewski.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani , Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Anguissa; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna. All.: Spalletti.

Arbitro: Lawrence Visser (Belgio).