Napoli Basket, due negativizzati. Testa alla sfida con Venezia Il club ha già programmato, per i prossimi giorni, un ulteriore giro di tamponi di controllo

Cala il numero di positivi all'interno del gruppo squadra del Napoli Basket: da 7 passa a 5 in virtù delle due negativizzazioni registrate nelle scorse ore con i tamponi a cui si sono sottoposti i tesserati azzurri. La speranza del club partenopeo è quella di recuperare altre pedine nella settimana che porta al primo recupero di campionato. Occorre rientrare nel limite covid del 35 per cento per il gruppo atleti posto dal nuovo protocollo sportivo. Giovedì inizierà la Coppa Italia, ma la LBA ha definito la programmazione della sfida Napoli-Venezia per sabato con palla a due alle 15 al PalaBarbuto. I ragazzi di coach Stefano Sacripanti hanno vissuto due weekend di sosta forzata a causa del covid. Rinvii contro la Reyer e contro la Vanoli Cremona: la gara con i lombardi, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A, è stata riprogrammata per mercoledì 9 marzo con palla a due alle 20.

La nota ufficiale - "Gevi Napoli Basket comunica che, dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli programmati a seguito dei casi di positività riscontrati durante la scorsa settimana, due componenti del gruppo squadra, sono invece ora negativi al tampone. La Gevi Napoli Basket ha già programmato, per i prossimi giorni, un ulteriore giro di tamponi di controllo per il gruppo squadra".