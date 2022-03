Juve Stabia, 3 punti d'oro a Messina: decide Schiavi Novellino festeggia il ritorno in panchina con un successo vitale in chiave salvezza

La Juve Stabia conquista un successo pesantissimo in chiave salvezza nella trentesima giornata del girone C di Serie C. Nel giorno del ritorno di Novellino sulla panchina delle vespe, Schiavi firma il blitz in casa dell’ACR Messina.

Il tabellino.

ACR Messina – Juve Stabia 0-1

Marcatore: pt 6’ Schiavi.

ACR Messina (4-2-3-1): Lewandowski; Angileri (40’ st Simonetti), Celic, Trasciani, Morelli; Damian, Fofana; Statella (1’ st Russo), Marginean (30’ st Balde), Catania (1’ st Goncalves); Busatto (1’ st Adorante) . A disp.: Fusco, Rondinella, Camilleri, Giuffrida, Spaticchia, D'Amore, Konate. All. Raciti.

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini; Panico, Troest, Caldore, Donati; Altobelli (42’ st Squizzato), Schiavi; Davì, Stoppa, Bentivenga (29’ st Scaccabarozzi); Eusepi (42’ st Evacuo). A disp.: Russo, Tonucci, De Silvestro, Dell'Orfanello, Guarrancino, Della Pietra, Cinaglia, Esposito, Ceccarelli. All.: Novellino.

Arbitro: Scarpa della sezione di Collegno. Assistenti: Conti della sezione di Seregno e Arena della sezione di Roma 1. Quarto Ufficiale: Marchioni della sezione di Rieti.

Note: Espulso: al 35’ st Morelli per condotta violenta. Ammonizioni: Altobelli, Troest, Angileri, Dini, Donati. Angoli: 4-3.