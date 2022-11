Dalla Nazionale alla Serie D, Brienza firma con l'Ischia a 43 anni Colpo ad effetto per il club isolano ed è un ritorno a casa per il jolly offensivo

Franco Brienza è un nuovo calciatore dell’Ischia: annuncio del club isolano, che inserisce ufficialmente in rosa il 43enne, ex nazionale e protagonista in massima serie con 290 gare e in cadetteria con 192 partite. "Dopo una lunga carriera vissuta ad altissimi livelli, fino a raggiungere il traguardo della Nazionale, il fantasista classe 1979 ha deciso finalmente di sposare il progetto gialloblu del presidente, Pino Taglialatela, e di indossare così la maglia della squadra della sua isola": si legge nella nota ufficiale dell'Ischia, che sottolinea le origini di Brienza, nato a Cantù, ma con famiglia ischitana.

Taglialatela: "Sarà un esempio per tutti"

Brienza era già in gruppo da alcune settimane, si stava allenando con la squadra allenata da Enrico Buonocore ed è già un punto di riferimento all'interno della rosa dell'Ischia Calcio. L'esordio è fissato per domenica nel match contro il Montecalcio. "È un grande calciatore e un grande professionista e prima di accettare ha sostenuto diversi test per stabilire lo stato di forma. È pronto e può scendere in campo. - ha annunciato Taglialatela in conferenza stampa - Aiuterà i giovani del gruppo, sarà un esempio per tutti".

Foto: pagina ufficiale Facebook SSD Ischia Calcio