La Gevi Napoli saluta Zanotti: ecco da dove ripartirà l'ala Ultimo match a Reggio Emilia, poi fuori squadra: ora una nuova sfida per il giocatore

La Gevi Napoli ha salutato ufficialmente Simone Zanotti. L'ala, che ha indossato per l'ultima volta la canotta azzurra lo scorso 12 marzo, nella trasferta di Reggio Emilia contro la UnaHotels, prima di finire fuori squadra, non è più un giocatore del club partenopeo. Risolto consensualmente il contratto e Zanotti si è legato alla Reale Mutua Basket Torino.

Zanotti a Torino: "Non vedo l'ora di iniziare"

"Sono davvero contento di tornare a giocare a Torino, che è la mia città. - ha spiegato il classe '92 ai canali ufficiali del club piemontese - Per me giocare al Pala Gianni Asti ha un grande valore, per il nome che porta e per tanti ricordi. Mi unirò al gruppo il prima possibile ed inizierò ad allenarmi con loro. Adesso è fondamentale riuscire ad integrarmi con il gruppo per arrivare ai playoff con più amalgama possibile. Questo penso sia la cosa più importante: non vedo l’ora di iniziare”.

Il comunicato ufficiale

"La Gevi Napoli Basket comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con l'atleta Simone Zanotti. - si legge nella nota del club - La società ringrazia il giocatore e gli augura le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della carriera".

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket