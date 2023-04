Basket, ridotta la penalizzazione di Varese: come cambia la classifica in A Novità che chiama in causa la Gevi Napoli e la Givova Scafati nella corsa salvezza

La Corte Federale d'Appello della FIP ha accolto parzialmente il ricorso della Openjobmetis Varese sui 16 punti di penalizzazione inflitti dal Tribunale Federale. Da -16 a -11 per la squadra lombarda, che saluta l'ultimo posto per occupare il dodicesimo, in zona salvezza.

Come cambia la graduatoria

La Givova Scafati resta decima, mentre la Gevi Napoli scivola al penultimo posto in virtù degli scontri diretti con la Pallacanestro Trieste e la UnaHotels Reggio Emilia a due giornate dal termine della regular season. Retrocedono le ultime due della classifica.

Sabato (ore 19) al PalaBarbuto, con il match anticipato per la possibile festa Scudetto del Napoli Calcio, la Gevi ospiterà la Carpegna Prosciutto Pesaro, che andrà a caccia di punti per restare in zona playoff. Napoli non può sbagliare per la corsa salvezza. La Givova sarà di scena a Varese per sfidare la Openjobmetis domenica (ore 17.30): giorno e orario anche delle altre 6 partite della ventinovesima e penultima giornata.

La nuova classifica

Playoff

1) Virtus Segafredo Bologna 44

2) EA7 Emporio Armani Milano 42

3) Bertram Tortona 36

4) Umana Reyer Venezia 32

5) Banco di Sardegna Sassari 32

6) Dolomiti Energia Trentino 28

7) Happy Casa Brindisi 28

8) Carpegna Prosciutto Pesaro 26

Salvezza

9) Germani Brescia 26

10) Givova Scafati 22

11) NutriBullet Treviso 22

12) Openjobmetis Varese 21* (-11)

13) Pallacanestro Trieste 20

14) UnaHotels Reggio Emilia 20

Retrocessione

15) Gevi Napoli 20

16) Tezenis Verona 18

Il comunicato della FIP

"La Corte Federale di Appello, visto l’art. 116, comma 7, R.G., in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla soc. Openjobmetis Pall. Varese irroga alla stessa la sanzione di 11 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Visto l’art 116, comma 8, R.G., stante la complessità delle questioni oggetto di reclamo, fissa in dieci giorni il termine per il deposito della motivazione".