Juventus-Napoli: Spalletti senza 4 pedine, rinnovo pronto per un difensore Domani (ore 20.45) la sfida contro i bianconeri allo Stadium

L'obiettivo del riscatto immediato pensando allo Scudetto. Manca solo l'aritmetica e il Napoli vuole accelerare dopo la delusione Champions, che è già stata resettata, come presentato nelle ultime ore da Giacomo Raspadori. Gli azzurri hanno la Juventus nel mirino.

Domani (ore 20.45) la sfida contro i bianconeri

Domenica sera allo Stadium per il Napoli contro i bianconeri, ora terzi in classifica con 59 punti prima del nuovo giudizio alla Corte d'Appello Federale e in virtù della sospensione con il ricorso accolto al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. "In testa c'è solo vincere lo Scudetto e festeggiare con la città”, ha affermato Raspadori: una città pronta da diverse settimane per il terzo tricolore e dopo l'addio al sogno Champions si rituffa nel campionato con la supersfida in casa della Vecchia Signora, battuta all'andata con il risultato di 5-1 al “Maradona”.

Rrahmani fino al 2027

Luciano Spalletti riparte da Victor Osimhen, che torna titolare in A dopo aver giocato gli ultimi minuti del match pareggiato con il Verona e l'impiego sin dal primo istante del ritorno dei quarti di Champions con il Milan. Il tecnico di Certaldo dovrà fare a meno di Mario Rui, Matteo Politano, Giovanni Simeone e Amir Rrahmani. Per il difensore è pronto il rinnovo contrattuale fino al 2027 con opzione.