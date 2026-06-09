Vergara via da Napoli? Parla Giuffredi: «Sarà una scelta del club» Il procuratore di Antonio Vergara ha parlato del suo futuro tra Napoli, Como ed apprezzamenti

Il futuro di Antonio Vergara al Napoli è al momento in bilico tra permanenza e forti interessi dalla Serie A e non solo. In particolare, negli ultimi giorni è emerso forte l'interesse del Como, che avrebbe avanzato i contatti, nel caso in cui si concretizzi la partenza di Nico Paz. Il Napoli, di contro, pare non considerare incedibile il giocatore, fissando la valutazione intorno ai 30 milioni di euro.

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il procuratore di Antonio Vergara, Mario Giuffredi.

Giuffredi su Vergara: «Scelta del club!»

Mario Giuffredi, procuratore di Antonio Vergara, ha parlato così sul futuro del calciatore:

«Vergara è un giocatore di 23 anni, ha la classe più cristallina della nostra Serie A, c'ha grande cazzimma. Bisogna capire il pensiero del club: se per 25-30 milioni preferiscono venderlo, non tratteniamo nessuno. Ma non è una scelta di Vergara, né del suo procuratore: sarà una scelta del club. Al massimo potremmo chiedere di discutere il contratto. Como? È un club che ha sempre avuto apprezzamenti per Vergara, come altri».

Il punto su Di Lorenzo, Marianucci e Gaetano

Nel corso del suo intervento a CRC, Giuffredi ha parlato anche di altri calciatori e di proposte fatte a Manna.

«La volontà di Di Lorenzo è di restare a vita a Napoli: nelle prossime settimane ci faremo una chiacchierata con Manna e con il presidente per capire se c'è la voglia da parte del club di portare avanti questo discorso».

«Gianluca Gaetano? Pisacane ha avuto l'intuizione di metterlo in un ruolo in cui lui poteva esprimersi ad alti livelli. Io credo che sia il play italiano più forte in assoluto: davanti alla difesa è diventato un giocatore che può dettare legge per i prossimi 6-7 anni. Per me il Napoli ha sbagliato a liberarsene così facilmente. È un giocatore da Napoli, ho consigliato a Manna di riportarlo nel club azzurro. Mi aspetto che abbia un ottimo mercato: oggi è da Nazionale e da grande club. Ho consigliato anche Sebastiano Esposito a Manna: ritengo che sia un giocatore completo e molto forte».

«Marianucci? Manna mi ha fatto capire che vogliono tenerlo. Con la difesa a 3 avrebbe il suo spazio».