Centenario SSC Napoli, maglia celebrativa ed eventi: cosa si farà il 1° agosto? Tutte le possibili iniziative previste dal presidente Aurelio De Laurentiis

Cento anni di Napoli tra storie, ricordi, emozioni ed una fede tramandata di generazione in generazione. I tifosi azzurri si preparano in questo 2026, in particolare il 1° agosto - data alla quale viene simbolicamente riferita la nascita del club -, a celebrare un legame di ormai un secolo.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in sede di conferenza stampa di presentazione dei ritiri, parlò di celebrazioni diffuse, riferite all'intero anno e non solo al 1° agosto. «Quando si parla di un centenario, io credo che si debba festeggiare nell'arco di un'annualità. Se tra le varie date prenderemo anche il 1° agosto, vuol dire che voglio festeggiare dal 1° agosto 2026 al 31 luglio 2027».

Centenario SSC Napoli: le idee di De Laurentiis

L'edizione odierna di Repubblica ha rivelato quali potrebbero essere alcuni dei festeggiamenti organizzati dal Napoli. In particolare il club azzurro starebbe preparando una maglia celebrativa, che è stata già messa in produzione e che racconterà questo traguardo. Ma la volontà del presidente non si ferma qui: il Napoli starebbe programmando una serie di attività celebrative per tutto l'anno a partire da quest'estate.

I ritiri di Dimaro e Castel di Sangro - racconta il quotidiano - saranno parte integrante di questo percorso di festeggiamenti. Sono previsti infatti tanti momenti e show di coinvolgimento per i tifosi: in conferenza venne annunciata anche un'esposizione di trofei. In Trentino ed in Abruzzo il numero 100 sarà presente in tutti gli allestimenti: dalle strade al campo.

1° agosto, cosa vuole organizzare il Napoli?

La data cerchiata in rosso, però, resta quella del 1° agosto. Repubblica rivela che il presidente avrebbe chiedo all'amministrazione comunale la possibilità di organizzare un grande show in un luogo iconico della città, non avendo a disposizione lo Stadio Diego Armando Maradona, impegnato per i concerti.

I calciatori, però, non dovrebbero essere presenti, poiché impegnati in ritiro a Castel di Sangro.