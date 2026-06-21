Allegri-Napoli: data e location della presentazione ufficiale del tecnico

Dovrebbero mancare ormai pochi giorni all'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, che dovrebbe arrivare ad inizio settimana prossima. Il tecnico livornese guiderà il club azzurro nella prossima stagione con un contratto triennale fino al 2029. Le ultime notizie hanno anche annunciato un cambio di componenti all'interno dello staff tecnico dell'allenatore. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA.
Ma dove e quando verrà presentato Massimiliano Allegri alla stampa ed ai tifosi partenopei? L'edizione odierna del Corriere dello Sport rilascia alcune indiscrezioni in merito.
Allegri verso l'ufficialità al Napoli: quando e dove verrà presentato?
Secondo il numero oggi in edicola del Corriere dello Sport, la presentazione ufficiale di Allegri al Napoli avverrà in quel di Dimaro Folgarida. Il club azzurro starebbe quindi individuando una location i Trentino, valutando anche ipotesi suggestive. Il quotidiano, infatti, parla di una malga dove spesso la squadra si riunisce per pranzi o cene nei giorni liberi.
Un luogo dal grande valore paesaggistico nell'ambito del primo ritiro estivo dal 17 al 27 luglio.