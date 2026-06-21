Allegri-Napoli: data e location della presentazione ufficiale del tecnico Quando verrà presentato Allegri alla stampa e ai tifosi? Le ultime su data e location

a cura di

Silvia De Martino

domenica 21 giugno 2026 alle 15:41



Manca sempre meno per l'annuncio di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Il club azzurro sta valutando dove e quando presentare l'allenatore alla stampa ed ai tifosi partenopei