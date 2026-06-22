Malagò presidente FIGC, De Laurentiis: «Convinto che sia il profilo ideale» Il messaggio di congratulazioni di De Laurentiis per Malagò: «Auguri di buon lavoro»

Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC con il 68,58% dei voti. L'ex presidente del Coni è chiamato adesso a guidare il calcio italiano, dopo le dimissioni di Gravina e la ripetuta mancata qualificazione ai Mondiali per la Nazionale maschile. 343,084 preferenze contro le 145,036 (29.17%) dell'altro candidato Giancarlo Abete.

«Un profondo ed emozionante senso di responsabilità Da solo non posso fare nulla, ma con voi posso fare tutto», queste le sue parole subito dopo l'elezioni a presidente della Federcalcio.

Il messaggio di congratulazioni per Malagò di De Laurentiis

Il Presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, che si è fatto dal primo momento promotore della candidatura di Malagò, ha pubblicato un messaggio di congratulazioni tramite il profilo X del club azzurro.

«Congratulazioni a Giovanni Malagò, eletto nuovo Presidente della FIGC. Sono convinto che Giovanni rappresenti il profilo ideale per una necessaria e immediata rifondazione del calcio italiano. A nome di tutto il Calcio Napoli rivolgo al Presidente Malagò i più sinceri auguri di buon lavoro, cooperando in sinergia per una rapida risalita del nostro movimento calcistico».