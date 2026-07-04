Conferenza stampa Allegri: ufficializzati luogo e data della presentazione Iniziata l’avventura di Allegri al Napoli: ecco quando e dove verrà presentato alla stampa

Massimiliano Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore della SSC Napoli per la prossima stagione. Il club ha annunciato di aver ingaggiato il tecnico livornese con un contratto in scadenza il 30 giugno 2029. L’ex allenatore del Milan, quindi, seguirà la squadra sin dal primo giorno del ritiro di Dimaro, che avrà avvio il 17 luglio.

Il Napoli ha preparato un appuntamento per presentare Allegri alla stampa campana ed ai tifosi azzurri. Un incontro per indicare le volontà e gli obiettivi del tecnico e per dare avvio a questa avventura insieme.

Allegri al Napoli: la data ed il luogo della conferenza

La conferenza stampa di presentazione di Massimiliano allegri a Napoli si terrà martedì 14 luglio alle ore 11:30 al teatro San Carlo del capoluogo campano. Un luogo iconico della città per dare modo al tecnico di presentarsi alla stampa e ai tifosi ed inaugurare questa stagione insieme.