Italia-Turchia 3-1, Mancini punta su Vergara: 85' minuti per l’azzurro Il CT della Nazionale italiana punta su Antonio Vergara: 85 minuti per il calciatore del Napoli

Ultima partita di UEFA Nations League per l’Italia di Roberto Mancini in questa lunga pausa dai campionati nazionali. L’Italia ha vinto contro la Turchia per 3-1 nel segno di Scamacca, Calafiori e Francesco Pio Esposito: a conferma del percorso di crescita che la Nazionale italiana sta conducendo sotto la nuova guida tecnica.

Gli azzurri, infatti, hanno conquistato due vittorie con la Turchia, un pareggio importante con la Francia e una prima sconfitta con il Belgio.

Roberto Mancini, che nel pre-partita ha parlato di Antonio Vergara come possibile ala per il futuro dell’Italia, ha confermato la sua fiducia nel talento partenopeo, schierandolo titolare nel tridente offensivo. 85’ minuti per Antonio Vergara che ha lasciato poi il campo in favore di Davide Frattesi.

Vergara in nazionale: esordio da titolare

Antonio Vergara ha esordito quest’oggi con la maglia dell’Italia nella Nazionale maggiore. L’Italia è scesa in campo con un 4-3-3 con Donnarumma tra i pali e Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Ruggeri a completare il comparto difensivo. Barella, Romano e Doumbia a centrocampo e Vergara, Scamacca e Maldini in avanti.

Dopo la prova disputata dall’attaccante del Napoli contro la Francia, e dopo l’emozione da lui descritta per l’ingresso in campo, Antonio Vergara ha registrato già un nuovo traguardo importante per la sua carriera: la prima da titolare con la maglia dell’Italia. Il calciatore, però, ha lasciato il campo a seguito di un fastidio al polpaccio destro. Seguiranno accertamenti.