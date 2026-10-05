Paura per Vergara, esce dal campo per un fastidio al polpaccio: le ultime Infortunio Vergara? Preoccupazione per l'attaccante del Napoli costretto ad uscire contro la Turchia

Esordio in Nazionale maggiore per Antonio Vergara questa sera contro la Turchia. Il calciatore del Napoli ha giocato 87 minuti nella partita vinta dall'Italia per 3-1, mettendo in mostra le sue qualità. Il CT Roberto Mancini nel prepartita aveva evidenziato come l'attaccante avesse le potenzialità per diventare l'ala del futuro dell'Italia.

La fiducia è stata confermata dai fatti: Vergara ha esordito negli undici titolari ed ha giocato per quasi tutta la gara. La sostituzione all'87esimo minuto, infatti, è stata forzata da un fastidio al polpaccio destro per il calciatore che è stato costretto ad uscire. Al momento si attendono aggiornamenti ulteriori sulle sue condizioni.

Sostituzione Vergara in Italia-Turchia: il motivo

Secondo quanto evidenziato dalla bordocampista della Rai, Tiziana Alla, all'uscita dal campo è stata applicata una borsa del ghiaccio ad Antonio Vergara. Di seguito le parole della giornalista:

Non credo fossero solo crampi, perché il professor De Carli ha provato a chiedergli se con certi movimenti sentiva dolore e lui ha fatto una smorfia dicendo di sì. Quindi le sue condizioni sono da valutare