Paura per Vergara, esce dal campo per un fastidio al polpaccio: le ultime

Esordio in Nazionale maggiore per Antonio Vergara questa sera contro la Turchia. Il calciatore del Napoli ha giocato 87 minuti nella partita vinta dall'Italia per 3-1, mettendo in mostra le sue qualità. Il CT Roberto Mancini nel prepartita aveva evidenziato come l'attaccante avesse le potenzialità per diventare l'ala del futuro dell'Italia.
La fiducia è stata confermata dai fatti: Vergara ha esordito negli undici titolari ed ha giocato per quasi tutta la gara. La sostituzione all'87esimo minuto, infatti, è stata forzata da un fastidio al polpaccio destro per il calciatore che è stato costretto ad uscire. Al momento si attendono aggiornamenti ulteriori sulle sue condizioni.
Sostituzione Vergara in Italia-Turchia: il motivo
Secondo quanto evidenziato dalla bordocampista della Rai, Tiziana Alla, all'uscita dal campo è stata applicata una borsa del ghiaccio ad Antonio Vergara. Di seguito le parole della giornalista:
Non credo fossero solo crampi, perché il professor De Carli ha provato a chiedergli se con certi movimenti sentiva dolore e lui ha fatto una smorfia dicendo di sì. Quindi le sue condizioni sono da valutare