SSC Napoli, De Bruyne e Di Lorenzo rientrano a Castel Volturno: il report Proseguono gli allenamenti in vista della ripresa del campionato contro il Frosinone

Il Napoli prosegue i suoi allenamenti a Castel Volturno in vista della partita di sabato sera contro il Frosinone: il match è in programma per le 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. La buona notizia per Massimiliano Allegri è l'ok per l'idoneità sportiva a Scott McTominay a seguito degli esami diagnostici sostenuti dal calciatore in giornata.

Il centrocampista scozzese potrebbe rientrare anche nella lista convocati per Napoli-Frosinone. Nella seduta pomeridiana di oggi il gruppo ha svolto riscaldamento ed esercitazione in fase di possesso; chiusura di sessione con una partitina.

De Bruyne e Di Lorenzo a Castel Volturno: le ultime

Sono rientrati alla base anche il capitano Giovanni Di Lorenzo ed il centrocampista belga Kevin De Bruyne. Lo rende noto il report dell'allenamento diffuso dalla SSC Napoli: «De Bruyne e Di Lorenzo sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali». Si attende, però, il rientro degli altri, tra cui Hojlund, Lobotka e Gilmour.

Nel report presente anche l'aggiornamento su Scott McTominay. Di seguito quanto pubblicato dalla società:

Nella giornata odierna Scott McTominay ha effettuato ulteriori esami diagnostici, che ne confermano l'idoneità all'attività agonistica. Pertanto, il calciatore azzurro ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il periodo di personalizzato in campo.