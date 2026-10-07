Napoli-Frosinone, ecco chi arbitrerà la gara: la designazione ufficiale Deciso l'arbitro per Napoli-Frosinone: la designazione ufficiale

Si avvicina la ripresa del campionato di Serie A con gli impegni in calendario per la sesta giornata. Il Napoli di Massimiliano Allegri affronterà il Frosinone di Alvini, reduce da una vittoria contro il Como, sabato sera allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri lavorano a Castel Volturno per preparare questo match: oggi sono rientrati anche Di Lorenzo e Kevin De Bruyne.

Sette i punti conquistati dal Napoli di Allegri finora, vincendo due partite - contro Genoa e Bologna - e registrando un pareggio nell'ultima uscita contro la Fiorentina per 1-1. Il tecnico livornese dovrà fare a meno anche di Favasuli, Olivera e Vergara, fermatisi in Nazionale per infortunio. Out per il Frosinone Raimondo e Birligea.

Napoli-Frosinone: la designazione arbitrale

È stata resa nota la designazione arbitrale per la partita della sesta giornata di campionato tra Napoli-Frosinone, sabato alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Il match sarà diretto dal signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti: Berti e Perrotti, dal IV: Guida, dal VAR: Cosso e AVAR: Gariglio.