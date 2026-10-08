Verso Napoli-Frosinone, ipotesi cambio modulo per Allegri: come può giocare? Spunta di nuovo l'idea della difesa a tre per Massimiliano Allegri: le ultime su Napoli-Frosinone

Sta per giungere al termine il countdown per la ripresa del campionato italiano: il Napoli scenderà in campo sabato 10 ottobre alle 20:45 al Maradona contro il Frosinone di Alvini. Massimiliano Allegri recupera dalla lista indisponibile Alex Meret, Luca Marianucci e Leonardo Spinazzola: ok per l'idoneità sportiva di McTominay, ma non certa la sua presenza tra i convocati.

Le altre assenze che si sono aggiunte nel corso della lunga sosta - Favasuli, Olivera e Vergara - potrebbero star portando Max Allegri a voler cambiare l'assetto tattico. Il Napoli contro il Frosinone potrebbe salutare il 4-2-3-1 in favore di un altro modulo: a rivelarlo è l'edizione odierna di Repubblica.

Cambio modulo per Allegri: idea difesa a tre

Secondo il quotidiano, Allegri starebbe pensando di ripartire dal 3-4-2-1 ed il lavoro svolto in queste settimane a Castel Volturno sarebbe andato proprio in questa direzione. Tante le prove tattiche sulla difesa a tre per il tecnico: un'idea che potrebbe portare la squadra a rispolverare quanto fatto nella passata stagione.

Repubblica non parla di una scelta definitiva, ma di una direzione seguita negli ultimi giorni a Castel Volturno. La decisione, quindi, non è stata ancora presa dall'allenatore che interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match. L'assetto tattico di Napoli-Frosinone potrebbe però essere indicativo rispetto al prosieguo della stagione.