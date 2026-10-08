SSC Napoli, tutti a disposizione di Allegri a Castel Volturno: il report Il Napoli continua a lavorare a Castel Volturno in vista della gara di sabato contro il Frosinone

Massimiliano Allegri può finalmente contare su tutti gli uomini a sua disposizione: tutti i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali sono rientrati per essere al servizio del tecnico. Il Napoli lavora a Castel Volturno per riprendere gli impegni in calendario tra Serie A e Champions League a partire da sabato 10 ottobre alle 20:45.

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Il tecnico - esclusi gli infortunati - può finalmente tornare a lavorare con tutti i calciatori per preparare la gara contro il Frosinone.

SSC Napoli, tutti i calciatori a Castel Volturno

Il Napoli rende noto che tutti i calciatori sono rientrati a Castel Volturno tramite report. Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale del club:

Gli azzurri proseguono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista della prossima gara di campionato, sabato sera al Maradona contro il Frosinone. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo riscaldamento e lavoro tattico. Chiusura di sessione con una serie di conclusioni verso la porta. Tutti i calciatori sono rientrati dagli impegni con le proprie nazionali