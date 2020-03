Covid-19: altri 27 tamponi positivi al Ruggi Nuovo caso a Nocera Inferiore, mentre a Cava de'Tirreni il numero dei casi sale a 12

Sono 27 i tamponi risultati positivi presso il centro di riferimento dell'ospedale Ruggi D'Aragona, solo nella giornata di oggi. I tamponi esaminati in laboratorio erano circa 72. Questo l'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi della Regione Campania, che porta il totale dei pazienti affetti da covid-19 in tutta la Provincia di Salerno a 153 casi.

Oltre ai quattro comuni già chiusi dal governatore De Luca nei giorni scorsi a Vallo della Lucania, c'è una quinta città che, attualmente, preoccupa. E' Cava de'Tirreni che con il sindaco da portavoce alla cittadinanza, ha annunciato la presenza di 12 casi in città. "Di questi, cinque, sono dovuti ricorrere al ricovero ospedaliero. Per altri soggetti, già in isolamento domiciliare si è in attesa dell'esito dei tamponi. Anche per questi nuovi casi, si sono attivate le procedure." Ha dichiarato il sindaco Vincenzo Servalli.

Secondo paziente risultato positivo oggi anche a Nocera Inferiore. A confermarlo è il sindaco del comune, Manlio Torquato, tramite un video sul suo profilo social. Si tratta di una signora, di una zona ai confini con l’area di san Valentino Sarno, ricoverata al Moscati.