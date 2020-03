Covid-19: dal Ruggi altri 29 tamponi positivi Gli utlimi dati dell'unità di crisi regionale

Sono 29 i tamponi risultati positivi oggi, presso il centro di riferimento dell'ospedale Ruggi d'Aragona. Questo l'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi della regione Campania. Da questa mattina, infatti, sono diverse le verifice e segnalazioni dei primi cittadini del territorio, sui nuovi casi registrati in città.

Auletta è, da oggi, "zona rossa". Sono cinque in totale i comuni del Salernitano raggiunti dall'ordinanza di chiusura emessa dal governatore Vincenzo De Luca. La città si blinda e il primo cittadino, Pietro Pessolano ha comunicato di essere positivo al test per Covid-19. "Questa mattina mi hanno comunicato altri due tamponi positivi in città. E tra questi due tamponi positivi ci sono io." Ha dichiatato il primo cittadino del comune di Auletta, risultato positivo insieme al vicesindaco Antonio Addesso.

Altri cittadini risultati positivi sono stati registrati a Bellizzi, Cava de'Tirreni e Sala Consilina.