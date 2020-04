Covid-19: solo 5 positivi al Ruggi, aumentano i decessi Ad Angri il sindaco ha proclamato il lutto cittadino

Solo 5 tamponi risultati positivi a Covid-19 su un totale di 165 tamponi analizzati. Questi i numeri dell'ultimo bollettino diffuso nella serata di ieri dall'unità di crisi regionale, su Salerno e la sua Provincia. Si conferma un calo tei contagi, ai minimi rispetto ai inizio marzo. Ieri, non sono pervenuti i dati relativi ai tamponi analizzati all'ospedale di Eboli, e per quanto si conferma il calo dei contagi aumentano i decessi.

Il sincado di Angri ha proclamato per oggi, 13 aprile, il lutto cittadino. Gianfranco Campolo, professionista 48enne originario di Angri, era risultato positivo al Covid 19. Si era sentito male circa un mese fa, poi le sue condizioni si sono aggravate, ricoverato in un primo momento all'Umberto I di Nocera Inferiore era stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Ruggi D'Aragona dove è morto.

A lutto anche la comunità di Fisciano per la scomparsa di Corrado Sessa, Comandante in congedo della Polizia Municipale. Ad esprimere vicinanza a familiari e amici il sindaco Vincenzo Sessa: “Esprimo a nome mio e di tutta la civica amministrazione le più commosse e sentite condoglianze ai familiari del Cav. Corrado Sica Comandante in congedo della polizia Locale, marito, padre nonché funzionario serio e stimato da tutti".

Ancora un lutto, nella giornata di ieri. La comunità di Mercato San Severino è stata colpita da un nuovo lutto tra coloro che erano risultati positivi al Coronavirus. A perdere la vita è stato il 55enne Carmine Pastore, risultato positivo al Covid da circa 20 giorni e deceduto oggi nell'ospedale di Salerno.