Covid-19: sono 14 i tamponi positivi nel Salernitano L'ultimo bollettino dell'unità di crisi regionale

Sono 14 i casi di positività al coronavirus nel Salernitano. Questi gli ultimi dati emersi dall'aggiornamento dell'unità di crisi della Regione Campania. In giornata sono stati esaminati all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, 484 tamponi di cui 12 risultati positivi al Covid-19. Mentre all'ospedale di Eboli, i tamponi esaminati sono stati 118 di cui solo 2 positivi.

Primi decessi in giornata anche a Eboli e Baronissi. Come comunicato anche dal sindaco Valiante, a Baronissi, è venuta a mancare una donna di 84 anni, ricoverata da fine febbraio in una struttura in provincia di Benevento. Anche la comunità di Eboli piange per il primo decesso, un uomo di 79 annii, ricoverato da qualche tempo all'ospedale Cotugno di Napoli.

Intanto, nell'Agro Nocerino Sarnese, sono aumentati i casi di contagio: a Scafati come comunicato dal sindaco Cristoforo Salvati, nella giornata di oggi, ci sono stati altri otto nuovi casi di positività al viurs. Situazione simile anche ad Angri dove i casi in un sola giornata sono arrivati a 9.