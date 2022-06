Verde pubblico a Salerno, De Luca: "Situazione imbarazzante. Si intervenga" L'appello del presidente della Campania nel corso della sua settimanale diretta Fb

Dopo polemiche e segnalazioni sulle condizioni in cui versano alcune zone della città di Salerno. Dopo le richieste, numerose, da parte dei cittadini che chiedevano un intervento concreto e celere dall'amministrazione per riportare il decoro negli spazi verdi della città, arriva l'appello anche del governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

Nel corso del suo consueto appuntamento settimanale di aggioramento ed informazioni, il presidente ha espresso un suo commento in merito alla mancanza di manutenzione del verde pubblico nel capoluogo salernitano.

Per De Luca alcune zone della città versano in condizioni "imbarazzati". Necessario, quindi, intervenire.

Queste le sue parole: "Mi permetto di fare appello al comune di Salerno e all’assessorato all’ambiente perchè si mettano in campo iniziative concrete per la manutenzione del verde pubblico, di Piazza della Libertà, di aiuole e spazi che sono ridotti in condizioni, francamente, imbarazzanti. Se necessario, può essere organizzata una gara di somma urgenza in attesa che si completi la gara complessiva per la manutenzione del verde pubblico. Ma in alcuni luoghi, come piazza San Francesco, piazza Alario, la situazione è veramente imbarazzante. Mi permetto di invitare a fare rapidamente un intervento di manutenzione".