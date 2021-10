Morte Dora Lagreca: il fidanzato indagato per istigazione al suicidio La 30enne è precipitata dalla finestra di casa durante un litigio con il convivente

Istigazione al suicidio, per questo motivo è indagato Antonio Capasso, il fidanzato di Dora Lagreca, la 30nne assistente scolastica originaria di Montesano sulla Marcellana, morta a Potenza nella notte tra venerdì e sabato scorso dopo essere caduta dalla finestra dell'abitazione di via Di Giura, dove conviveva con il fidanzato. Su quella drammatica sera, sentito dai carabinieri, l'uomo aveva raccontato di come i due stessero litigando quando Dora avrebbe minacciato di buttarsi nel vuoto dalla finestra, lui a quel punto avrebbe cercato di impedirglielo, non riuscendo però ad afferrarla. Era stato proprio Capasso a dare l'allarme, poi l'arrivo dei soccorsi, la corsa all'ospedale San Carlo dove la ragazza è deceduta. A non credere all'ipotesi del suicidio fin da subito i familiari della 30enne che tramite il proprio legale Renivaldo Lagreca lo hanno da subito escluso categoricamente.

Della stessa idea anche il sindaco di Montesano Sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi che conosceva personalmente la giovane ricordata come “una ragazza solare, piena di vita, un fiore delicato, troppo presto reciso dalla vita, in maniera così tragica. Dora era una giovane donna speciale come speciale è tutta la sua famiglia” ha raccontato il primo cittadino che si augura che si faccia al più presto luce sulla vicenda. Intanto domani è attesa l'autopsia che potrà fornire ulteriori dettagli importanti nell'ambito dell'indagine portata avanti dalla procura di Potenza.