Morte Dora Lagreca: i Ris a Potenza nel giorno dell'autopsia Il sindaco di Montesano sulla Marcellana: “Vogliamo la verità”

In via Di Giura a Potenza sono arrivati i Ris dei carabinieri per i rilievi tecnico scientifici nell'appartamento dove Dora Lagreca viveva da qualche mese con il fidanzato e dal quale è precipitata nella notte tra venerdì e sabato scorso. Un volo di 12 metri dalla finestra fatale per la 30enne ex modella e assistente scolastica, originaria di Montesano sulla Marcellana.

Il fidanzato, che ha chiamato i soccorsi, inutile ogni tentativo di salvare la ragazza che è morta dopo due ore in ospedale, agli inquirenti ha raccontato che i due stavano litigando quando la giovane si è lanciata nel vuoto improvvisamente e lui non è riuscito ad afferrarla. E' ora indagato per istigazione al suicidio, un atto dovuto fanno sapere dalla procura di Potenza al lavoro sul caso.

“Vogliamo la verità per ridare dignità a una ragazza, solare, allegra e benvoluta da tutti, confidiamo nel lavoro degli inquirenti” precisa il sindaco di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi che conosceva personalmente Dora Lagreca e la sua famiglia, "persone per bene e di un certo spessore".

Anche i familiari della giovane “escludono categoricamente si possa essere trattato di un suicidio” lo hanno fatto sapere tramite il proprio legale Renivaldo Lagreca. Intanto oggi è il giorno dell'autopsia che potrà fornire ulteriori dettagli fondamentali.