Dora Lagreca, nei messaggi alle amiche descriveva un rapporto tossico "Antonio ha sbagliato di nuovo". Le testimonianze negli audio mandati alle amiche

Un rapporto tossico e malato, così Dora Lagreca decriveva la sua vita di coppia alle amiche. Nel corso della trasmissione “Chi l'ha Visto”, sono stati trasmessi i messaggi whatsapp che la 30enne, morta a Potenza, nella notte fra l’8 e il 9 ottobre, dopo essere precipitata dal balcone di una palazzina di via di Giura, aveva inviato qualche giorno prima di precipitare nel vuoto. “Antonio ha sbagliato di nuovo. Per l’ennesima volta – racconta all’amica -. Questa volta non riesco proprio a perdonarlo.

Ho detto anche a sua madre che quest’aggressività non è normale: io non ho fatto nulla e lui mi ha dato della prostituta senza alcun motivo. Questa sua gelosia non è normale”, scriveva la ragazza che avrbbe anche cambiato numero di cellulare per allontanarlo. Intanto la famiglia continua a dire che vuole la verità su quanto accaduto quella drammatica notte.

Proseguono le indagini della procura di Potenza, il fidanzato di Dora Lagreca è indagato per istigazione al suicidio, un atto dovuto fanno sapere gli inquirenti. In queste ore i ris sono stati nella mansarda per un ulteriore sopralluogo. Mentre proprio in queste ore Montesano sulla Marcellana sta dando l'addio alla 30enne.