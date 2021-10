Morte Dora Lagreca, il fidanzato: "La amavo, tra noi una semplice discussione" L'uomo è accusato di istigazione al suicidio

Si dice innocente, innamorato e molto scosso per l'accaduto Antonio Capasso, il fidanzato di Dora Lagreca, la trentenne, originaria di Montesano sulla Marcellana, morta nella notte fra l'8 e il 9 ottobre scorso cadendo dal balcone dell'appartamento a Potenza dove i due convivevano. Lo fa attraverso il suo legale l'avvocato Domenico Stigliani che ha precisato come tra i due non ci fossero particolari problemi e ha ricostruito quegli ultimi drammatici attimi, così come il suon assistito gli ha riferito. La coppia era tornata da poco a casa, si stavano spogliando per andare a dormire quando sarebbe iniziata una discussione per fatti legati ala gelosia di lei, chiosa l'avvocato. Poi senza alcun preavviso la giovane si sarebbe lanciata nel vuoto, nulla avrebbe potuto far prevedere un simile epilogo, secondo quanto riferito da Antonio Capasso, indagato per istigazione al suicidio, al suo legale. Questo spiegherebbe perchè la giovane è stata ritrovata senza abiti. Capasso ha precisato come avesse progetti di vita importanti da condividere con Dora Lagreca.

Intanto oggi nell'abitazione si sono recati i ris dei carabinieri per ulteriori rilievi, la casa è sotto sequestro. In queste ore l'autopsia che potrà chiarire ulteriori dettagli che aiutino a ricostruire quanto accaduto.

Giovedì alle 10:30 a Montesano sulla Marcellana saranno celebrati i funerali della ragazza.