La morte di Dora Lagreca: indagine dei Ris su copertura in alluminio Dall'autopsia nessun segnale di colluttazione, ma i familiari non credono al fidanzato

Si stanno concentrando su un pezzo di copertura in alluminio le indagini dei Ris dei carabinieri. Si cercano risposte chiare a Potenza sulla morte di Dora Lagreca, la 30enne salernitana originaria di Montesano sulla Marcellana precipitata dall'appartamento di via Giura dove abitava insieme al fidanzato. Antonio Capasso, 29 anni, è indagato per istigazione al suicidio.

Gli specialisti dei carabinieri sono al lavoro per fugare i dubbi dei familiari di Doram che non credono al gesto estremo della giovane. I risultati dell'autopsia eseguita ieri non hanno fatto emergere segni di lotta: in ogni caso, si attende la relazione dei periti nominati dalla procura potentina per fare luce sulla vicenda.

La salma di Dora, intanto, resta nella morgue dell'ospedale "San Carlo" di Potenza e tornerà domani a Montesano sulla Marcellana, in occasione dei funerali che saranno celebrati nella chiesa di Santa Maria in Loreto. Il sindaco del comune salernitano, Giuseppe Rinaldi, ha già proclamato il lutto cittadino.