Barca contro veliero in Costiera: morta Adrienne Vaughan, aperta inchiesta L'impatto al largo di Furore. Imbarcazioni sequestrate, conducenti sottoposti ad alcol e drug test

Si chiamava Adrienne Vaughan la turista statunitense morta, nel pomeriggio di ieri, nel mare della Costa d’Amalfi. La donna, di 45 anni, era la presidente della casa editrice Bloomsbury, famosa per la pubblicazione della celebre serie di romanzi di Harry Potter.

La 45enne era in vacanza con il marito e i due figli, una bambina di 12 anni e un maschio di 8: un viaggio alla scoperta anche delle bellezze della costiera. Per questo, la famiglia aveva noleggiato una barca.

La tragedia nel pomeriggio

Il tragico impatto è avvenuto nelle acque del Fiordo di Furore. Per motivi ancora in corso di accertamento, l'imbarcazione su cui viaggiava la famiglia si è scontrata contro un veliero turistico Tortuga, lungo 40 metri, a bordo del quale c’erano circa 85 persone tra turisti americani e tedeschi (compresi i cinque membri dell’equipaggio) che festeggiavano un matrimonio.

Adrienne è stata sbalzata in acqua per la violenta collisione, finendo tra le eliche del motore e riportando profonde ferite multiple su tutto il corpo. Ferito ad un arto anche il marito a una spalla. Fortunatamente illesi i due figli della coppia, che si trovavano a bordo. Ferito anche lo skipper dell'imbarcazione che era stata noleggiata.

La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto. Sulla banchina del porto di Amalfi sono arrivate due ambulanze del 118 ed è stato attivato anche l'elisoccorso per velocizzare il trasferimento in ospedale. Ma i medici, nonostante il tentativo di rianimare la donna, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Aperta un'inchiesta

Su quanto accaduto è stata aperta un'inchiesta. Le indagini sono state affidate ai militari della Capitaneria di Porto di Amalfi che ora sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Rimorchiate in porto le due imbarcazioni sono sotto sequestro. I conducenti delle rispettive imbarcazioni sono stati sottoposti ai test tossicologici.