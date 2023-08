Tragedia in mare in Costiera: skipper positivo a test tossicologici Aperta un’inchiesta sulla collisione in mare costata la vita alla turista americana Adrien Vaughan

E' risultato positivo ai test tossicologici il conducente della barca a bordo della quale viaggiava la 45enne Adrienne Vaughan, turista americana morta nel pomeriggio di ieri a seguito di un incidente in mare, al largo di Furore.

La tragedia in mare

La donna era a bordo dell'imbarcazione a noleggio con conducente, con il marito ed i due figli, quando, per cause ancora in corso di accertamento, la barca si è scontrata con un veliero, che in quel momento ospitava circa 80 persone per un matrimonio.

Diversi i video che stanno circolando in rete e che mostrano gli attimi successivi all'impatto. Uno scontro che si è rivelato fatale per la 45enne americana, presidente del Bloomsbury USA (la sussidiaria americana della casa londinese che edita i romanzi di Harry Potter), che è stata sbalzata fuori dall'imbarcazione, finentro tra le eliche. Troppo gravi le ferite riportate, per la donna non c'è stato niente da fare.

Il giovane skipper di trent’anni, dipendente di una società di noleggio barche di Massa Lubrense, dopo l’incidente era stato portato direttamente all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno per le ferite riportate a un braccio. Lì era stato sottoposto all’alcol e al drug test: entrambi i test hanno dato esito positivo.

Accertamenti a cui è stato sottoposto anche il comandante del veliero, un 55enne napoletano, risultato invece negativo.

Aperta un'inchiesta

Si attendono ora i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. Sulla vicenda la Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta, le indagini sono coordinate dalla Guardia Costiera di Amalfi, diretti dal comandante Oronzo Montagna, col supporto dei carabinieri della Compagnia locale, guidata dal capitano Umberto D'Angelantonio. Il corpo della donna è stato trasferito, su disposizione del pm, all'obitorio dell'ospedale "Gaetano Fucito" di Mercato San Severino.