"Quel motoscafo ci ha tagliato la strada, l'impatto è stato inevitabile" La collisione in Costiera Amalfitana costata la vita alla Vaughan: parla il comandante del Tortuga

"Ci trovavamo in navigazione dall'isola Li Galli verso Amalfi. All'altezza del Fiordo di Furore, a circa 500 metri al largo della costa, una imbarcazione proveniente nel senso opposto inverte repentinamente la rotta ad una velocità tra i 20 e i 25 nodi, tagliandoci letteralmente la strada e quindi andando a impattare sotto la nostra prua".

E' la ricostruzione che Tony Gallo, comandante del Tortuga - il veliero colpito da uno scafo nell'incidente costato la vita a una turista americana - fa dell'accaduto in una intervista a Fanpage.

"Ci siamo subito attivati - sottolinea Gallo - per allertare i soccorsi e recuperare i naufraghi. La signora che è poi deceduta è stata recuperata da due medici che si trovavano a bordo, è stata portata nel porto di Amalfi con un motoscafo di passaggio. A terra era ancora viva, purtroppo non sono riusciti a salvarla". "Le barche, come è noto, non hanno i freni. Nel momento in cui hai fermato i motori e ingrani la retromarcia per carcere di fermare il moto inerziale, i tempi di reazione non sono quelli che si vedono su strada. Al momento dell'impatto la mia imbarcazione aveva i motori fermi. L'altra, come si vede anche dai video consegnati alla magistratura, aveva ancora l'elica ingranata, anche dopo l'impatto", conclude il comandante del Tortuga.